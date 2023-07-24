Культура

«Квартирник»: Почему шансон не вписывается в городские праздники и какой привет передал Слава Серёге? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 июля.

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов разбирался в тонкостях блатной песни, а помог ему в этом поэт и композитор, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», а с недавних пор еще и заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман.

Гость студии рассказал, как пришел к такому песенному направлению, можно ли считать блатную песню чисто российским явлением, объяснил семантику шансона, высказал мнение по поводу того, откуда у россиян такая любовь к шансону и почему он не вписывается в общегородские праздники, которые проходят в Пскове. Также Вячеслав Рахман рассказал, где в Пскове можно услышать живой шансон и передал привет Сереге. И, конечно же, радиослушатели услышали несколько песен в его исполнении.