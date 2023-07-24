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Культура

Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике

02.08.2023 08:39|ПсковКомментариев: 0

Конкурсная программа XXII всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» завершилась 31 июля в концертном зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы фестиваля

В течение пяти фестивальных дней свои региональные традиции представляли исполнители из Вологодской, Тульской, Челябинской, Псковской областей и Республики Удмуртия. «Концертными площадками» стали просторы музея-заповедника «Михайловское».

Решением жюри первое место разделили Фольклорный ансамбль «Ленок», Республика Удмуртия и образцовый детский фольклорный ансамбль «Первоцвет», Тульская область; второе место у образцового детского фольклорного ансамбля «Вереюшка» из Челябинской области, а третье место досталось детскому фольклорному коллективу «Забава Опочецкая».

 

На церемонии закрытия слова благодарности всем участникам фестиваля выразила заместитель директора Пушкинского Заповедника Людмила Тихонова, а члены жюри исполнили традиционную псковскую песню «Не одна в поле дорожка».

Теги: #фестиваль #фольклор
Источник: Псковская Лента Новостей
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