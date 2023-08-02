Культура

Работники культуры России и Белоруссии приехали на заседание в Поганкины палаты

Пленарное заседание IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества состоялось в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 6 августа. Возглавляли заседание директор ГРДНТ имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках обширной деловой и дискуссионной программы руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России и Республики Беларусь обсудили тенденции развития культурно-досуговой деятельности и популяризации этнокультурного достояния народов России.

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«Система домов и центров народного творчества – уникальное, не имеющее мировых аналогов, профессиональное сообщество, которое сохранилось, несмотря на все социально-экономические и исторические преобразования. Наши контакты с методическими центрами новых регионов не прекращались никогда, но сейчас они вышли на другой уровень», – отметила Тамара Пуртова.

Особое внимание эксперты уделили совершенствованию методов патриотического воспитания. Участники поделились опытом и презентовали успешные фестивальные и методические проекты, познакомились с учреждениями культуры Псковской области. Программа съезда также предлагает посещение Пушкиногорского и Печорского районов.

Помимо специалистов из России, перенимать опыт работы в сфере народного творчества приехали и работники культуры из новых регионов: Херсонской области, Луганской Народной Республики. В дни работы съезда будет подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова и Луганским центром народного творчества.

Учредителем Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества является министерство культуры Российской Федерации, организаторами – Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества.