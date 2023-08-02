Культура

Звание «Посол культуры Союза женщин России» присвоили преподавателю псковского колледжа искусств

Звание «Посол культуры Союза женщин России» присвоено преподавателю Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Снежане Власовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Почётное звание «Посол культуры Союза женщин России» присваивается за успехи в сохранении и развитии единого культурного пространства, укрепление связи поколений и духовно-нравственных основ, воспитание патриотизма и содействие социальной активности в сфере сохранения народного и семейного творчества.

Снежана Власова в 1995 году окончила с отличием Псковский областной колледж культуры и искусства, в 1999 году - с отличием Санкт-Петербургский государственный университет культуры с присвоением квалификации менеджер социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность». С августа 2003 года – преподаватель дисциплин «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Снежана Евгеньевна - высокопрофессиональный педагог, чуткий творческий наставник и воспитатель. Умело руководит профессиональным развитием студентов. Её студенты творчески организованы, увлечены своей профессией, их участие в городских молодежных акциях, праздниках, ярмарках воспитывает в них активную гражданскую позицию. С 2013 года Снежана Евгеньевна – активный член Союза женщин России», - рассказали в колледже.

Почетное звание и нагрудный знак «Посол культуры Союза женщин России» Снежане Власовой вручила руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.