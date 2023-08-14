Культура

Интерактивный квест «Археологическая песочница» пройдет в Изборске

Интерактивный квест «Археологическая песочница» пройдет в деревне Изборск Печорского района сегодня, 15 августа, в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Сотрудники заповедника проведут бесплатную интерактивную программу «Археологическая песочница», приуроченную ко Дню археолога, во внутреннем дворике выставочного зала.

Юным гостям музея представится возможность в игровой форме освоить азы этой важнейшей профессии. Археологические исследования будут проходить на импровизированном раскопе, разбитом на квадраты: здесь каждый участник при помощи специального инструмента сможет разыскать ценный артефакт. После это находку нужно будет очистить, задокументировать и написать свой первый отчет.

Чтобы принять участие в «Археологической песочнице», необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (8112) 33-16-17.