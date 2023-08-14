Победитель конкурса «Золотой голос России» выступила в «Тригорском»

Певица, автор-исполнитель, победитель телевизионного конкурса «Золотой голос России», Гран-при псковской «Новой волны», лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Кристина Евдокимова выступила в зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов «Тригорское» 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.
Концертмейстер - Борис Шелков. В программе концерта «Здесь хорошо» были:
- М. Глинка, А. Пушкин «Я помню чудное мгновенье»,
- С. Рахманинов, Г. Галина «Здесь хорошо»,
- С. Рахманинов, В. Гюго «Они отвечали»,
- С. Рахманинов, А. Пушкин «Не пой, красавица»,
- Г. Свиридов, А. Пушкин «Зимняя дорога»,
- В. Соколов, Н. Арбузов «Поле, поле чистое»,
- Н. Римский-Корсаков, А. Толстой «Не ветер, вея с высоты»,
- П. Чайковский, В. Соллогуб «Скажи, о чём в тени ветвей»,
- П. Чайковский, А. Апухтина «День ли царит»,
- Г. Форе, Р. Бюссин «Пробуждение»,
- Н. Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»,
- Д. Пуччини ария Мюзетты из оперы «Богема»,
- Д. Верди Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»,
- Л. Ардити «Поцелуй».
В заповеднике отметили, что зрители не отпускали певицу, пока она не спела на бис.