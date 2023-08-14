Культура

Победитель конкурса «Золотой голос России» выступила в «Тригорском»

Певица, автор-исполнитель, победитель телевизионного конкурса «Золотой голос России», Гран-при псковской «Новой волны», лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Кристина Евдокимова выступила в зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов «Тригорское» 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.

Концертмейстер - Борис Шелков. В программе концерта «Здесь хорошо» были:

М. Глинка, А. Пушкин «Я помню чудное мгновенье»,

С. Рахманинов, Г. Галина «Здесь хорошо»,

С. Рахманинов, В. Гюго «Они отвечали»,

С. Рахманинов, А. Пушкин «Не пой, красавица»,

Г. Свиридов, А. Пушкин «Зимняя дорога»,

В. Соколов, Н. Арбузов «Поле, поле чистое»,

Н. Римский-Корсаков, А. Толстой «Не ветер, вея с высоты»,

П. Чайковский, В. Соллогуб «Скажи, о чём в тени ветвей»,

П. Чайковский, А. Апухтина «День ли царит»,

Г. Форе, Р. Бюссин «Пробуждение»,

Н. Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»,

Д. Пуччини ария Мюзетты из оперы «Богема»,

Д. Верди Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»,

Л. Ардити «Поцелуй».

В заповеднике отметили, что зрители не отпускали певицу, пока она не спела на бис.