Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой Radio band

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В гости к ведущей Дине Дабришюте пришли участники группы Radio band (psk) Юлия Дмитриева (вокал) и Максим Павленко (гитара).

Radioband – музыкальный нон-стоп из всем известных песен разных времен и народов: генератор танцевальной и вокальной энергии, несущий положительный заряд в массы.

И, конечно же, сегодня в студии Юлия Дмитриева и Максим Павленко исполнят несколько песен.

Трансляция завершена.