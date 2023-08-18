Культура

«Михайловское» приглашает на Яблочный Спас

Встретить Яблочный Спас, он же Преображение Господне, в псковских пушкинских местах приглашает Государственный музей- заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, завтра, 19 августа, большой музейный праздник будет организован в Тригорском — мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного поэта.

Энгель Насибулин. Преображение Господне. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

По православной традиции праздник начнут молебном с чином освящения плодов. Общая молитва пройдёт в парке музея-усадьбы «Тригорское». Начнут службу в 15.30. Затем для всех желающих здесь же устроят фольклорный праздник «Вот яблоки так яблоки, на славу» — со стихами Пушкина, народными песнями и инструментальными наигрышами, традиционными играми и угощением. В музее напомнили, что название «тригорским спасовкам» дали по начальной строке драматической сказки «Жар-птица» Николая Языкова — поэта, приятеля Пушкина и его соседа Алексея Вульфа.

Затем, в 18 часов всех желающих пригласят на концерт в так называемую Зелёную гостиную господского дома. Перед меломанами выступит пианист и историк искусства, кандидат искусствоведения Надим Айдаров. Программа «Между мгновением и вечностью», которую он намерен предложить своим слушателям, включает в себя пьесы Скарлатти, Баха, Моцарта, Шопена, Чайковского, других русских и зарубежных композиторов, а посвящена проявлению романтического начала в музыке, созданной в разные века, в том числе — задолго до эпохи романтизма.

В музее также добавили, что уже с сегодняшнего дня гостей Тригорского в доме Осиповых и Вульфов встречают специально подготовленные к завтрашнему празднику композиции из яблок, выращенных в усадебных садах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».