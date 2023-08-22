Культура

В псковском музее прошла лекция об истории государственного флага России

Открытая лекция «История государственного флага России», которую провел начальник исторического отдела музея Максим Колпаков состоялась в Поганкиных палатах. как сообщили псковской ленте Новостей в пресс-службе псковского музея-заповедника, слушатели погрузились в историю происхождения одного из главных символов России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе лекции Максим Колпаков рассказал слушателям о сходствах и отличиях понятий «флаг» и «знамя», обратил внимание на тонкости в понимании этих предметов нашими предками, их сакральном и практическом значении. Лектор подчеркнул, что знамя – одно, оно уникально и неповторимо, а для его изготовления использовались самые дорогие и качественные материалы. Флаг же, в свою очередь, выступал как маркер, показывающий принадлежность людей к определенной социальной, политической группе.

Отдельное внимание уделили цветовой гамме, которая издревле использовалась во флагах и знаменах как Российского государства, так и зарубежных стран. Посредством обращения к геральдике – науке, изучающей гербы – и вексиллологии, которая изучает флаги, знамена, штандарты и пр., Максим Колпаков объяснил слушателям особенности выбора цветов как во флаге царя Московского времен Петра I, так и в главном символе современной России.

Напомним, что сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник был установлен на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые в качестве государственного символа был официально поднят трехцветный российский флаг, а также было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.