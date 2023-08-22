Культура

Реконструкцию Святогорского монастыря начали в Пушкинских Горах

Реконструкцию Святогорского Свято-Успенского монастыря начали в Пушкинских Горах. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече с журналистами, сообщает Псковская епархия.

«В соседней Великолукской епархии мы сейчас начинаем по благословению Святейшего реконструкцию Святогорского монастыря, где похоронен Пушкин. АНО "Возрождение" изыскало средства на реставрацию памятника и могилы Александра Сергеевича Пушкина», - рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Уже начали ремонтировать главный храм

Напомним, Святогорский Свято-Успенский монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства, в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (впоследствии — Святой) горе. Основателем стал псковский наместник князь Юрий Токмаков.