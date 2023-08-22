Культура

Фильм «Барби» появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьера назначена на 9 сентября, сообщили в группе студии во «ВКонтакте».

Фото: скриншот из трейлера к фильму «Барби» / «КиноПоиск»

«Запись "Барби" завершена, и мы торжественно открываем прием заявок для формирования стартового списка! Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября», - приводит сообщение студии RuNews24.

Организаторы отметили, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. «Это будет не "экранка", а цифровая копия высочайшего качества», - добавили в студии.