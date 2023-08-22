Культура

Выставка «Крепость духа» откроется в Изборске 25 августа

Выставка архитектора, реставратора, фотохудожника Бориса Скобельцына, запечатлевшего Псково-Печерскую обитель при настоятеле архимандрите Алипии — в 1960-е годы XX века, «Крепость духа» откроется в Изборске 25 августа. Информацию о выставке опубликовали на официальном сайте музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Фотоработы, составившие выставочный проект «Крепость духа», посвященный 550-летнему юбилею Псково-Печерского монастыря, предоставлены музею дочерью реставратора Надеждой Грошевой.

«Конечно, этот год Псковская область празднует как год юбилейный нашей крепости духа, нашей твердыни: Псково-Печерскому монастырю исполняется 550 лет. Мы находимся в Печорском районе. И мы очень благодарны предыдущему поколению, которое сохранило для нас уникальную коллекцию. Наши коллеги-музейщики, кто работал до нас, собрали коллекцию фотографий. Есть негативы, которые переданы семьей реставратора Бориса Степановича Скобельцына. Тогда еще съемки были на аэроплане, не на дронах, как сейчас популярно. Поэтому уникальные фотографии Псково-Печерского монастыря будут представлены в проекте "Крепость духа"», – рассказала директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Петр Оссовский, народный художник СССР, академик живописи, член-корреспондент академии художеств СССР, создатель «Изборской палаты русской словесности и православной веры», отзывался о творчестве Бориса Скобельцына: «Фотографии Скобельцына являются не только документами своего времени, а и их документально-художественным, а иногда и просто художественным осмыслением и обобщением. Архитектор по образованию и фотохудожник от Бога, сам себя он считал фотолюбителем, но занимался этим необычайно серьезно. Он прекрасный художник, знающий и чувствующий композицию кадра, будь то человек или природный или архитектурный мотив».

Выставку дополнили работами современных фотографов, сделанных с тех же ракурсов.

Выставка «Крепость духа» будет работать в усадьбе купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печорская, 39 с 10:00 до 18:00. Вход на выставку осуществляется по билетам в экспозицию «Изборская земля — святые места для Русской культуры».