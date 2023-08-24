Культура

Ранние фундаменты храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи раскрыли в Пскове

Ранние фундаменты храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи раскрыли в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Фото: Вадим Нэдик

«Храм Святителя и Чудотворца Николы со Усохи - памятник архитектуры Псковской школы зодчества, включенный в июле 2019 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскрыты ранние фундаменты и остатки стен. Запланированы дополнительные консультации с участием экспертов и представителей Национального комитета ИКОМОС, Россия», - написал он.

Памятник располагается по адресу: улица Советская, 19.