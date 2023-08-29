Культура

Французский певец даст концерт в Пскове

Концерт Франсуа Модеме (Франция) состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках Международного фестиваля против отмены Российской истории и культуры «На том стоим» 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Проект «На том стоим» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Как отметили в колледже искусств, концерт Франсуа Модеме в рамках фестиваля является презентационным. Фестиваль продолжится в ближайшем будущем: с 18 по 22 ноября 2023 года в Пскове и целом ряде других городов Псковской области – Великих Луках, Опочке, Острове, Гдове, Порхове, Печорах.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 14 стран мира – Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Россия будет представлена на фестивале псковскими участниками.

Франсуа Модеме - тенор, пианист. Успешно выступает с исполнениями оперных арий на нескольких языках, песен французского шансона, популярных песен советской эстрады, песен военных лет. В репертуаре исполнителя песни знаменитых французских шансонье – Джо Дассена, Шарля Азнавура, Сальваторе Адамо, Эдит Пиаф и других. Особую страницу в творчестве певца занимает исполнение знаменитых советских шлягеров Валерия Ободзинского, Муслима Магомаева, Вадима Мулермана.

В 2020 году он поступил в Донецкую консерваторию, откуда в конце 2022 года перевёлся в Московскую Государственную Консерваторию по классу вокала. В настоящий момент Франсуа является студентом 5 курса Московской Государственной Консерватории имени П. И. Чайковского.

Начало концерта 5 сентября в 15:00. Вход свободный (улицы Воеводы Шуйского, 2).