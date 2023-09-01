Культура

Рок-группа «Монгол Шуудан» выступит в Пскове 8 октября

Рок-группа «Монгол Шуудан» выступит в баре «Нора» в Пскове 8 октября. Концерт начнется в 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: организаторы концерта

Группа была основана Валерием Скородедом в 1989 году, и всё это время он был и остаётся её бессменным лидером. Первый концерт группы состоялся 1 апреля 1989 года. А уже в октябре 1989 года группа вступила в московскую рок-лабораторию без прослушивания.

В 1994 году был записан альбом «Чересчур», в который вошла песня «Москва» на стихи Сергея Есенина «Всё! Теперь решено. Без возврата…», ставшая визитной карточкой группы.

«Всегда ждём неравнодушных к нашей музыке, а также тех, кто окунётся в мир нашей лирики в первый раз. Мы обрушим на вас всю мощь нашей энергетики и помните, что анархический угар и феерическое шоу будут вам обеспечены», - заявил Валерий Скородед.

Концерт пройдет по адресу: Псков, улица Декабристов, 62.