Культура

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это будет третий, завершающий выпуск из цикла, посвященного воеводе Шуйскому и героической обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

В предыдущих двух частях ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) обсуждали исторический контекст осады, силы и командование сторон и роль Шуйского в организации обороны Пскова, а сегодня поговорят о том, как проходила осада города, насколько она была успешной для обороняющихся и чем закончилась для осаждающих.

«Летопись воинской славы Псковской земли» – совместный проект регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины.

Трансляция завершена.