Культура

Творческая встреча с французским солистом Франсуа Модеме прошла в Псковском музее

В Приказной палате Псковского кремля 5 сентября состоялась творческая встреча и выступление французского тенора, участника СВО и солиста Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме. В стенах палат XVII века, в самом сердце Псковской земли, для слушателей прозвучали песни военных лет, а также любимые композиции исполнителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Встреча прошла в рамках презентации Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который пройдет на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед началом встречи генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично поприветствовала гостей, отметив особенную важность предстоящего фестиваля, призванного противостоять попыткам отмены русской культуры в мире, и пояснила, почему он должен проходить именно на Псковской земле.

«Псковский музей-заповедник принял самое горячее участие в том, чтобы этот замечательный проект в защиту русской культуры и истории состоялся. Федеральный музей не мог быть в стороне, потому что мы храним великие свидетельства истории нашего государства. Именно здесь, на Псковской земле, проходит граница славянского мира, которую раз и навсегда определил великий князь Александр Невский. Здесь живут люди, которые не понаслышке знают, что такое защищать свое Отечество. Такие места, как Псков, в полном смысле формируют россиян, поэтому совершенно правильно, что именно на Псковской земле будет реализован этот фестиваль», – подчеркнула Светлана Мельникова.

В ходе творческой встречи Франсуа Модеме исполнил для гостей ряд знаменитых русских песен как авторских, так и народного происхождения, а также несколько произведений французских авторов. В перерывах между музыкальными номерами исполнитель беседовал с залом, рассказывая о том, как оказался в России, влюбился в нашу страну и людей, живущих здесь, а также о том, как это все переросло в желание остаться именно на Донбассе.

«Сейчас, как никогда раньше, надо вспоминать, что у нас есть прекрасная русская культура, русская литература, русские песни, произведения искусства. Мы иногда забываем, что современное искусство – это далеко не все в жизни. У России есть прекрасное прошлое, народное творчество, и мы сейчас боремся, чтобы его вернуть на первое место. Для меня Псковский кремль – это священное место, и это большая честь давать здесь сольный концерт», - поделился Франсуа Модеме.

Также в музее отметили, что ряд произведений, которые были исполнены в рамках встречи, будут звучать для жителей и гостей Псковской области на фестивале, география которого затронет семь городов региона. Начнется фестиваль в Пскове, затем пройдет в Великих Луках, Гдове, Порхове, Опочке, Острове и Печорах. Завершающий гала-концерт также состоится в областном центре. В рамках фестиваля выступят артисты и деятели культуры из 12 различных стран: Британия, Италия, Венесуэла, Китай, Сербия, Литва, Латвия, Финляндия и другие.

Помимо концертных программ, фестиваль предполагает проведение круглых столов, встреч с молодежью, мастер-классов и ряд других культурных мероприятий. Одной из площадок фестиваля станет Псковский музей-заповедник.