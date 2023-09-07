Органный концерт пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах

Концерт органной музыки пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 10 сентября. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
На концерте выступит солист Вятской филармонии, лауреат всероссийского конкурса Илья Ризаев (орган, Киров).
В программе «Параллельные миры. Барокко и романтизм»:
Концерты осуществляются на пожертвования слушателей.
Лютеранская церковь святого Петра находится на улице Гагарина, 12а. Концерт начнется в 16.00.