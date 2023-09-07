Культура

Эрмитаж передал на хранение в Александро-Невскую лавру саркофаг для мощей святого

Государственный Эрмитаж начал процедуру перемещения гробницы Александра Невского, которую хранил в течение 100 лет в Зимнем дворце, в Александро-Невскую лавру, где рака будет соединена с мощами святого. Первую часть серебряного комплекса гробницы, включающего множество элементов, отправили в лавру.

Фото: Richard Mortel

«Сегодня передается внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы Александра Невского, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, будет передан после завершения реставрации», - сообщили в пресс-службе музея.

Как пояснила журналистам главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина, два экспоната перевозятся в трех специально оборудованных деревянных ящиках из-за их большого веса. «Саркофаг с крышкой состоит из двух частей, и обе они очень тяжелые: крышка весит 150 кг, а сам серебряный саркофаг весит почти 450 кг», - уточнила она.

Адаксина сообщила, что гробницу разместят в Благовещенской церкви лавры на втором этаже - там же, где она стояла до того, как ее переместили в музей. Специалисты Эрмитажа будут вести постоянный контроль за ее состоянием и условиями хранения, пишет ТАСС.

Государственный Эрмитаж передает Санкт-Петербургской епархии РПЦ на 49 лет право хранить серебряную гробницу Александра Невского в Александро-Невской лавре согласно договору, заключенному с епархией. Подписан приказ Минкультуры о передаче гробницы епархии.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербурге была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Для изготовления этого памятника было использовано около 1,5 тонн серебра.

Гробница попала в Эрмитаж в 1920-е годы. Во время кампании по изъятию церковных ценностей советским правительством гробница была вскрыта, мощи Невского были переданы в Музей религии и атеизма (они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры в 1989 году), а гробницу хотели отправить на переплавку. Руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Чтобы спасти реликвию, Эрмитаж взамен отдал часть дублетов серебряных монет из своей коллекции.

После перемещения из музея мемориальный комплекс планируется установить на историческом месте в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Власти Петербурга передали РПЦ внутренние помещения Благовещенской церкви, где ранее размещался музей городской скульптуры.