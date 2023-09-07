Культура

Вещи эпохи композитора Римского-Корсакова подарили музею-усадьбе «Любенск»

Несколько предметов мебели, чернильный набор, книги и словари, которые принадлежат периоду жизни композитора Николая Римского-Корсакова, подарили музею-усадьбе «Любенск» (Плюсский район) два дарителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Подарок музей получил от Ольги Логиновой – внучки Семена Леонова, жителя деревни Любенск. Она передала буфет, предположительно, первой четверти XX века. Первично исследовав предмет, музейщики не исключают его принадлежность к самой усадьбе того периода, когда в ней жил композитор. Косвенные признаки указывают на это, и специалисты музея надеются, что буфет окажется настоящей мемориальной вещью.

Еще один даритель – исследователь истории флота, капитан II ранга в отставке Владимир Фотуньянц – привез в музей энциклопедию и словари, а также подборку художественных изданий конца XIX – начала XX веков. Все книги хранились в его личной библиотеке. Одновременно Владимир Фотуньянц передал музейщикам кресло, вешалку для одежды, стул-табурет к роялю и несколько предметов чернильного прибора – чернильницу, нож для бумаг, подсвечники.

Подарки в музее-усадьбе приняли с большой благодарностью. Главная их ценность в том, что все они, так называемые, вещи эпохи, которые музею будут крайне необходимы в самом ближайшем будущем.

«Сейчас идут проектные работы, потом начнется активный процесс реставрации. А потом надо будет не просто восстанавливать экспозицию, а необходимо воссоздавать атмосферу русской усадьбы того времени, когда здесь жил великий композитор. И все это будет складываться из маленьких кусочков мозаики, среди которых достойное место займут те предметы, которые мы имели счастье получить от неравнодушных людей. И они помогут нам сохранить в веках память о человеке, воспевшем русскую землю», – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.