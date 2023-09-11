Культура

«Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 сентября. Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о пользе территориального общественного самоуправления для развития культуры.

Зачем создавать ТОСы? Чем они могут быть полезны в сфере культуры? Есть ли примеры уже созданных и работающих в псковском регионе «культурных» ТОСов? Насколько эффективно они работают? Могут ли инициаторы создания ТОСов рассчитывать на поддержку регионального комитета по культуре?