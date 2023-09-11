ПЛН-ТВ: Третий Псковский фестиваль колокольного звона

III Псковский фестиваль колокольного звона состоялся 12 сентября. Мероприятие прошло в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской Православной Церкви, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.
Кульминацией фестиваля стал общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогли насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. Подробнее о фестивале - в репортаже ПЛН-ТВ.