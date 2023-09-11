Культура

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 16 сентября

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» состоится в Пскове 16 сентября в 15:00. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, изюминкой экскурсии является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Путешествие начнется от главного здания музея, а финальной точкой станут Палаты у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации, и почему здание называют «Домом Ксёндза». Попутно участники пройдут вдоль костела, Картинной галереи и, конечно же, Поганкиных палат.

Место сбора группы: фойе главного здания музея (улица Некрасова. 7).

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.