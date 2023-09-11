Культура

Съемки фильма о женщинах-ученых прошли в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Съемки документального фильма об ученом-химике Юлии Лермонтовой прошли минувший четверг, 14 сентября, в мемориальном музее-усадьбе С.В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Фильм снимался в рамках цикла картин о женщинах-ученых, над которым работает съемочная группа телекомпании «Голдмедиум» специально для телеканала «Культура».

В качестве научного консультанта съемочную группу сопровождала заведующая музеем-усадьбой Софьи Ковалевской Светлана Белюкова. Она рассказала документалистам о личности Юлии Лермонтовой, отношениях, которые связывали ее с хозяйкой усадьбы, и том, как это общение помогало двум женщинам-ученым в их научном и жизненном пути.

«Юлия Лермонтова стала одной из первых русских женщин-химиков. Она не просто получила высшее образование, что само по себе звучит для того времени невероятно, а защитила докторскую диссертацию и сделала несколько серьезных открытий. Известно также, что Юлия Всеволодовна была близкой подругой Софьи Васильевны и даже крестной матерью ее дочери», – рассказала Светлана Белюкова.

В экспозиции музея-усадьбы представлено несколько предметов, напрямую связанных с Юлией Лермонтовой. Это письма Фуфы (именно так называли дочь Ковалевской в семье), адресованные «Милой маме Юле», и записная книжка 1895 года с пометками, сделанными в имении Юлии Лермонтовой Семенково. «После ранней смерти Софьи Васильевны, именно Юлия Всеволодовна взяла на себя обязанности по воспитание крестницы», - добавили в музее.