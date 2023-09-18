Культура

Ханг прозвучал в Варлаамовской башне в Пскове

В минувшую субботу в стенах Варлаамовской башни в Пскове состоялся уникальный концерт музыкального коллектива из Санкт-Петербурга Hangmade Project. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыканты из Северной столицы познакомили гостей мероприятия с удивительным инструментом – хангом. Выступление состоялось в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

«Сегодня в нашем исполнении гости услышали сочинения, написанные специально для ханга, а также каверы на популярные мелодии и даже русские народные композиции. Ханг звучит очень атмосферно, особенно в стенах этой прекрасной башни с ее гулкой акустикой. Уверены, что наши вибрации дошли до сердечек зрителей», – поделился впечатлениями участник Hangmade Project Антон Назарко.

Музейщики отметили, что проект не только музыкальный, но и просветительский. В ходе программы солисты знакомили гостей мероприятия с историей происхождения музыкального инструмента, рассказывали секреты создания композиций для ханга и давали возможность угадать некоторые мелодии. Самые внимательные посетители смогли выиграть мерч коллектива. Концерт «Сферы звука» нашел живой отклик у гостей. После каждой композиции слушатели благодарили исполнителей громкими аплодисментами. По окончании программы у зрители была возможность поближе познакомиться с космическим инструментом, и они с большим интересом изучали его устройство, добавили в музее.