Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущий Дмитрий Иванов решил погрузиться, а заодно и погрузить радиослушателей, в мир электронной музыки.

Кто её слушает? Есть ли знак «равно» между словами «электронная» и «дискотечная»? На каких площадках эта музыка звучит особо гармонично? Много ли в Пскове любителей электронной музыки? Можно ли забацать электронный лайв, если отключат электричество? В этих и других вопросах ведущий будет разбираться вместе с группой Skytrust, которая работает именно в этом музыкальном жанре. Сегодня в «Квартирник» пришли Александр Боярков и Екатерина Андреева.

Трансляция завершена.