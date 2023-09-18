Культура

Произведения псковского скульптора представили в Международном центре искусств

Произведения псковского скульптора Андрея Мартьянова, скульптуры «Скобарь» и «Псковитянка», представлены на выставке, открытие которой состоялось 20 сентября в Международном центре искусств музея города Наньнинь (столица провинции Гуанси Китайской Народной Республики). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в арт-резиденции «Кебь».

Фото здесь и далее: арт-резиденция «Кебь»

Проект создан российскими и китайскими художниками, которых объединила учеба в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в разные годы. На живописных холстах пейзажи Псковщины, созданные художниками: член-корреспондентом РАХ Сергеем Данчевым и Максимом Моргуновым, на международных пленэрах в Псковской области.

Развитие проекта продолжится проведением творческого пленэра на Псковщине и совместной выставкой в Пскове с художниками из Китая. Творческий проект «Земля Псковская» организован Санкт-Петербургской академией художеств и Арт-резиденцией «Кебь» при поддержке правительства Псковской области.

Творческая деятельность направлена на укрепление международных отношений в области изобразительного искусства и популяризации культурного наследия России, путем проведения пленэров на Псковской земле.