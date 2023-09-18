Культура

Представитель династии художников-анималистов Чарушиных проведёт встречу в Пскове

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» приглашает псковских библиотекарей, преподавателей литературы и начальных классов, студентов и старшеклассников на встречи с книжными иллюстраторами, писателями и издателями, которые состоятся 29 сентября в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Афиша здесь и далее:Псковская городская библиотека

В 12.30 петербургский художник-график, представитель династии художников и писателей Чарушиных, автор и иллюстратор книг о природе, член Союза Художников России, дважды лауреат Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», лауреат литературной премии им. С. Маршака, организатор просветительского проекта и ежегодной конференции «Чарушинские чтения» Евгения Чарушина-Капустина прочтёт там для всех желающих лекцию «Чарушины. Четыре поколения художников книги».

После этого писатель, сценарист, преподаватель, член Союза детских и юношеских писателей, руководитель творческого сообщества авторов и иллюстраторов «Земляничный клуб» Екатерина Земляничкина и иллюстратор и детский писатель, член Союза художников России Ольга Фадеева расскажут собравшимся, что такое «Земляничный клуб» и как его авторы взаимодействуют с читателями и издателями.

Кроме того, в этот день в библиотеке на улице Розы Люксембург состоятся презентации детского издательства «Гудвин», студии издательских проектов Дарьи Плаксуновой и издательства «Роща».

В библиотеке напомнили, что традиционный осенний литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 27 по 29 сентября.

Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова.