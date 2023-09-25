Культура

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, следует из реестра прокатных удостоверений фильмов.

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25 сентября 2023 года», - указано в документе.

В Роскомнадзоре пояснили, что «в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности». В ведомстве отметили, что «распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо», пишет ТАСС.

Детективный триллер Бурнашева «Айта» вышел в российских кинотеатрах 30 марта. Картина стала самым кассовым якутским фильмом, собрав в прокате свыше 25 млн рублей. По сюжету, девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Премьера «Айты» состоялась в декабре 2023 года, картина вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Зимний». Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри «Зимнего» признало лучшим актером фестиваля.