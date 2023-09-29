Специальную программу ко Дню пожилых людей подготовили в «Михайловском»

Специальную программу к международному Дню пожилых людей, который завтра, 1 октября, отмечают во всем мире, подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Жителей и гостей Святогорья приглашают в музейный Научно-культурный центр (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) на экскурсию по выставке «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ—XXI веков».
Сергей Сиренко. На старой ливонской дороге Велье. Чёрное озеро (2012). Из фондов «Михайловского».
Подготовлена экспозиция по материалам фондовых коллекций к 655-летию первого упоминания старинного села в Псковской летописи.
После экскурсии здесь же будет организован просмотр фильма «Из истории села Велья».
На программу по случаю Дня пожилых людей всех желающих ждут 1 октября в 15.00. Вход на нее свободный.