Культура

Специальную программу ко Дню пожилых людей подготовили в «Михайловском»

Специальную программу к международному Дню пожилых людей, который завтра, 1 октября, отмечают во всем мире, подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Жителей и гостей Святогорья приглашают в музейный Научно-культурный центр (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) на экскурсию по выставке «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ—XXI веков».

Сергей Сиренко. На старой ливонской дороге Велье. Чёрное озеро (2012). Из фондов «Михайловского».

Подготовлена экспозиция по материалам фондовых коллекций к 655-летию первого упоминания старинного села в Псковской летописи.

Смотрите также Старинное село Велье на картинах художников нового времени можно увидеть в «Михайловском»

После экскурсии здесь же будет организован просмотр фильма «Из истории села Велья».

На программу по случаю Дня пожилых людей всех желающих ждут 1 октября в 15.00. Вход на нее свободный.