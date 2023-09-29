Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Экономим на покупках
«Истфакт» Остров обезьян
как не впасть в уныние осенью
самое время для ремонта
Соцподдержка на Госуслугах
Livan X3pro скоро в Пскове
работа в Гдовском районе
исторический фестиваль в Выбутах
пойти в IT
распродажа стройматериалов
«Истфакт» Форпост на Ловати
Богатство «Голубых озер»
о роли педагогов
ЛОНГРИД проверить здоровье
детский бесплатный туризм
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Культура 29.09.2023 14:560 Софья и Сатурн: с учителями Ковалевской и ее открытиями приглашает познакомиться музей-усадьба в Полибино 02.10.2023 09:000 Спектаклем «Без вины виноватые» завершились гастроли «Пушкинской школы» в Святогорье 01.10.2023 12:200 Бесплатно посетить псковский музей смогут пенсионеры в День пожилого человека 30.09.2023 15:550 Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдет в Пскове 30.09.2023 10:270 Открытие 80-го юбилейного филармонического сезона пройдет в Пскове 30.09.2023 07:560 Специальную программу ко Дню пожилых людей подготовили в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 25.09.2023 09:240 Поврежденный беспилотник нашли в лесу Псковской области у границы с Латвией 27.09.2023 00:407 Назначен вице-губернатор Псковской области - куратор представительства региона в Москве 25.09.2023 13:394 Пять автомобилей столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове, образовалась пробка 26.09.2023 09:172 В России резко подорожают легковые автомобили 30.09.2023 21:330 В Псковской области простились с шестью погибшими участниками СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Спектаклем «Без вины виноватые» завершились гастроли «Пушкинской школы» в Святогорье

02.10.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Премьерным спектаклем «Без вины виноватые» по мелодраме Александра Островского вчера, 1 октября, в Государственном музее- заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершились гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, впервые эту свою новую работу трупа показала публике на «домашней» сцене, в Доме Кочневой на набережной реки Фонтанки, буквально за несколько дней до отъезда на михайловские гастроли. В Пушкинском Заповеднике «Без вины виноватых» играли во второй раз.

По окончании спектакля, который исполнители провели «на звенящем нерве», зал аплодировал актёрам стоя. Отвечая на эти аплодисменты, Владимир Рецептер признался, что премьерные показы всегда самые сложные для артистов, и сердечно поблагодарил публику за отзывчивость и сопереживание. Слова благодарности мэтр произнёс и в адрес музея-заповедника «Михайловское», сцену которого актёры из северной столицы давно считают родной, и в адрес директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича, который вот уже столько лет подряд принимает эти гастроли и предоставляет театру все возможности для успешной работы, и в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, чью помощь в организации гастрольных выступлений «Пушкинская школа» неизменно чувствует.

«В наше время постоянство, доброжелательность, нежность друг к другу неоценимо дороги, а именно Пушкин и Островский учат нас душевной тонкости», — подытожил Владимир Рецептер.

Напомним, что в нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходили в период с 20 сентября по 1 октября и включали в себя десять спектаклей, поставленных по произведениям из русской классики. Подобные большие гастроли театра «Пушкинская школа» в Святогорье проходят с 2014 года.

Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского Заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.

Теги: #Пушкинские Горы #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает развитию туризма в Пскове?
В опросе приняло участие 243 человека
02.10.2023, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Гончаренко об итогах сентябрьских сессий гордумы и о выборах 02.10.2023, 10:070 Эстонец незаконно пересек границу в Печорском районе в поисках лучшей жизни 02.10.2023, 09:540 Восемь дровяников сгорели в псковском селе 02.10.2023, 09:470 105-летие отметила школа в Псковском районе
02.10.2023, 09:360 Пропавшая в печорском лесу женщина вышла на звуковой сигнал пожарной машины 02.10.2023, 09:300 Ритейл просят наказать за продажу зараженной АЧС продукции 02.10.2023, 09:150 РЖД готовятся к тестовым перевозкам пассажиров беспилотными «Ласточками» 02.10.2023, 09:000 Спектаклем «Без вины виноватые» завершились гастроли «Пушкинской школы» в Святогорье
02.10.2023, 08:400 Парковка такси во дворах может обернуться штрафом в пять тысяч рублей 02.10.2023, 08:250 Туман с видимостью до 500 метров опустится на Псковскую область 02.10.2023, 08:200 Режиссёр Роман Рыжов встретился со студентами колледжа искусств 02.10.2023, 08:040 Россиян предупредили об ошибках при выходе на пенсию
02.10.2023, 07:420 Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки 02.10.2023, 07:210 Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» 02.10.2023, 07:000 Прохладную неделю с дождями прогнозируют на Северо-Западе России 01.10.2023, 22:000 Сотрудников МВД отправят на реабилитацию после участия в рискованных операциях
01.10.2023, 21:400 Депутаты предложили установить минимальные цены на пиво и сидр 01.10.2023, 21:200 Пожар возник после хлопка газа в жилом доме в Тобольске 01.10.2023, 21:000 Банки не могут использовать SWIFT при переводах внутри России с 1 октября 01.10.2023, 20:400 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Испании
01.10.2023, 20:200 Россиянам назвали четыре жизненно важные прививки для детей 01.10.2023, 20:000 В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином 01.10.2023, 19:400 Экономист назвал самую надежную валюту в мире 01.10.2023, 19:200 Какие садовые работы нужно выполнить до зимы, объяснила эксперт
01.10.2023, 19:003 В Госдуме рассказали о налогах для дачников на бани и сараи 01.10.2023, 18:400 С Днем пожилого человека поздравили 100-летнего ветерана следователи в Пскове 01.10.2023, 18:200 ФК «Луки-Энергия» уступил «Химику» из Дзержинска 01.10.2023, 18:000  Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 2 октября
01.10.2023, 17:400 Скончался народный артист России Виталий Коняев 01.10.2023, 17:200 Кросс прошел  в рамках чемпионата и первенства Псковской области в Островском районе 01.10.2023, 17:000 Рекомендательные алгоритмы в интернете возьмут под контроль 01.10.2023, 16:400 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23
01.10.2023, 16:200 Врач рассказал об особенной реакции организма на магнитные бури 01.10.2023, 16:000 В России разработали «умные» часы-тонометр 01.10.2023, 15:400 Для гаражей впервые в истории России написали отдельные правила 01.10.2023, 15:200 Одноразовые медицинские маски поступили в четыре района Псковской области
01.10.2023, 15:001 Застрявшего в торфяной канаве лося спасли в Псковской области 01.10.2023, 14:350 Уличные шахматы появятся на улице Воеводы Шуйского в Пскове 01.10.2023, 14:200 Банк России с 1 октября ужесточает регулирование выдачи ипотеки 01.10.2023, 14:040 ФК «Луки-Энергия» сыграет на выезде с «Химиком» из Дзержинска 1 октября
01.10.2023, 14:000  Свыше 35 миллионов пользователей портала «Госуслуг» подключили двухфакторную аутентификацию 01.10.2023, 13:400 Названы способы избежать осенней простуды в офисе 01.10.2023, 13:200 Жители Псковской области «подарили» мошенникам более миллиона рублей 01.10.2023, 13:000 Закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат вступил в силу
01.10.2023, 12:400 Росгвардейцы задержали псковича за кражу шести бутылок водки 01.10.2023, 12:200 Бесплатно посетить псковский музей смогут пенсионеры в День пожилого человека 01.10.2023, 12:000 НДС на гамбургеры в России вырос вдвое 01.10.2023, 11:400 Без вести пропавшую в 2021 году женщину продолжают искать в Пскове
01.10.2023, 11:201 Приём заявок на творческий конкурс «Чернильница» продлен до 6 октября 01.10.2023, 11:001 День пожилых людей отмечают в России 01.10.2023, 10:400 Готовые квартиры резко выросли в цене в России 01.10.2023, 10:200 Обучающий семинар-совещание для профсоюзного актива прошел в Пскове
01.10.2023, 10:000 Автор путеводителей-комиксов объяснила псковичам, как правильно выйти из творческого кризиса 01.10.2023, 09:400 Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной 01.10.2023, 09:200 Праздник псковского пирога пройдет в Пскове в шестой раз 01.10.2023, 09:000 В России начался осенний призыв
01.10.2023, 00:000 Печоры заняли третье место на выборах столицы «Серебряного ожерелья» 30.09.2023, 23:502 В России появится подразделение МЧС для санобработки населения 30.09.2023, 21:330 В Псковской области простились с шестью погибшими участниками СВО 30.09.2023, 21:100 Строительство новой школы начали в Себеже
30.09.2023, 20:400 Глава ВЦИОМ заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян 30.09.2023, 20:050 Противопожарный рейд прошел в Великих Луках 30.09.2023, 19:177 В Армении могут запретить российские телеканалы 30.09.2023, 18:230 Соревнования среди лыжников стартовали в Островском районе
30.09.2023, 17:491 Учёный заявил об ухудшении всех глобальных экологических характеристик 30.09.2023, 17:260 ДТП с участием мотоциклиста произошло под Псковом 30.09.2023, 17:140 Михаил Ведерников призвал помочь жителям новых регионов РФ 30.09.2023, 17:000 Экологический субботник прошел в Псковской области
30.09.2023, 16:361 Минтруд рассказал о новом порядке выплат пособий ветеранам боевых действий 30.09.2023, 15:550 Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдет в Пскове 30.09.2023, 15:140 В Госдуме рассказали, какие заборы нельзя ставить между дачными участками 30.09.2023, 14:476 «Этой ярмарки краски». ФОТОРЕПОРТАЖ
30.09.2023, 14:340 Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове 30.09.2023, 14:280 Островичи посадили деревья в рамках акции «Аллея первых»  30.09.2023, 14:151 Выставку бабочек в Пскове посетили уже более двух тысяч человек 30.09.2023, 13:560 Остатки деревянных мостовых раскрылись при раскопках в Печорах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru