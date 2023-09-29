Культура

Спектаклем «Без вины виноватые» завершились гастроли «Пушкинской школы» в Святогорье

Премьерным спектаклем «Без вины виноватые» по мелодраме Александра Островского вчера, 1 октября, в Государственном музее- заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершились гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, впервые эту свою новую работу трупа показала публике на «домашней» сцене, в Доме Кочневой на набережной реки Фонтанки, буквально за несколько дней до отъезда на михайловские гастроли. В Пушкинском Заповеднике «Без вины виноватых» играли во второй раз.

По окончании спектакля, который исполнители провели «на звенящем нерве», зал аплодировал актёрам стоя. Отвечая на эти аплодисменты, Владимир Рецептер признался, что премьерные показы всегда самые сложные для артистов, и сердечно поблагодарил публику за отзывчивость и сопереживание. Слова благодарности мэтр произнёс и в адрес музея-заповедника «Михайловское», сцену которого актёры из северной столицы давно считают родной, и в адрес директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича, который вот уже столько лет подряд принимает эти гастроли и предоставляет театру все возможности для успешной работы, и в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, чью помощь в организации гастрольных выступлений «Пушкинская школа» неизменно чувствует.

«В наше время постоянство, доброжелательность, нежность друг к другу неоценимо дороги, а именно Пушкин и Островский учат нас душевной тонкости», — подытожил Владимир Рецептер.

Напомним, что в нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходили в период с 20 сентября по 1 октября и включали в себя десять спектаклей, поставленных по произведениям из русской классики. Подобные большие гастроли театра «Пушкинская школа» в Святогорье проходят с 2014 года.

Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского Заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.