Культура

Вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 5 октября

Поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки проведет поэтический вечер памяти российского поэта Андрея Виноградова «Год без Андрея» 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В программе вечера прозвучат неопубликованные рукописи поэта из цикла «Словарь» и уже известные его произведения из сборника «Золотое сечение» в исполнении студентов театрального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Это стихи, в которых поэт продолжает традиции русской поэзии, размышляет о вечности и времени, о человеке и мироздании, о вере в Бога и предназначении поэзии», - рассказали организаторы.

В продолжение встречи состоится презентация альбома «Псков глазами поэта Андрея Виноградова», который вышел в одной из лучших типографий Санкт-Петербурга. Альбом содержит фотоработы Андрея и его стихи из цикла «Очарованный странник» и раскрывает многогранность его таланта – талантливого поэта, фотохудожника, журналиста, автора прекрасных текстов о Псковской земле.

Вечер памяти состоится 5 октября в 18.15 в актовом зале библиотеки по адресу: улица Профсоюзная дом 2, 1 этаж.