Культура

Благотворительный концерт пройдет в Доме профсоюзов в Пскове

Концерт в поддержку участников спецоперации состоится в большом зале Дома профсоюзов в Пскове 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Концерт в поддержку военнослужащих, организованный совместными силами профсоюзов и УМВД России по Псковской области, пройдет уже в третий раз. В ходе концерта будут собирать средства и вещи, которые в дальнейшем передадут военнослужащим. На двух предыдущих мероприятиях удалось собрать средства и материальную помощь для участников СВО на сумму более 150 тысяч рублей.

«Мероприятия в поддержку СВО стали для профсоюзов обязательным мероприятием», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он добавил, что облсовпроф совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» в ближайшее время подготовят и передадут для нужд СВО автомобиль УАЗ «Патриот».

Концерт начнется в 15.00.