Культура

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры

Выставка художественных работ Алексея Шнявина, посвященная 125-летию со дня его рождения, откроется в Музее истории города Печоры 4 октября в 15:00. На ней также будут представлены фотографии и документы из фондов музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Алексей Шнявин родился 1 октября 1898 года в небольшой деревушке Тивиково Печорского края. Знакомство с красками и карандашом будущего художника произошло в Петербурге. В 1928 году он закончил свою первую картину «Старый дом».

Основная тема творчества Алексея Шнявина – родная природа, жизнь деревни. В своих картинах он не только художник, но и этнограф, так как многие его работы были посвящены деревенскому быту. Он один из немногих художников Печорской земли, который сумел прочувствовать красоту природы родного края.