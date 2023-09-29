Культура

Студенты колледжа искусств выступили на празднике псковского пирога

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступили на VI Празднике псковского пирога, который состоялся 1 октября на площадке городского туристического центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Большую концертную программу псковичам представили студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады».

Как отметила преподаватель колледжа Ирина Галковская, в этом году праздник пирога, ставший в Пскове уже традиционным, совпал с Днём музыки.

«Нам приятно, что псковичи не только участвовали в дегустации произведений мастеров пекарского искусства, но и получили удовольствие от нашего музыкального подарка. Символично, что погода, которая в этот день была не слишком приветливой, полностью наладилась во время исполнения "на бис" авторской песни преподавателя колледжа Тимы Бичевского (Никогосова) "Псков-это любовь!"» - отметила она.

В колледже добавили, что гости праздника, вдохновлённые позитивным настроем и мощной энергетикой молодых вокалистов, пели и танцевали на протяжении всего концерта.