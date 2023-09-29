Студенты колледжа искусств выступили на празднике псковского пирога

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступили на VI Празднике псковского пирога, который состоялся 1 октября на площадке городского туристического центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Большую концертную программу псковичам представили студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады».
Как отметила преподаватель колледжа Ирина Галковская, в этом году праздник пирога, ставший в Пскове уже традиционным, совпал с Днём музыки.
В колледже добавили, что гости праздника, вдохновлённые позитивным настроем и мощной энергетикой молодых вокалистов, пели и танцевали на протяжении всего концерта.