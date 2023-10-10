Культура

Молодёжь из России, Франции, Индии, Китая и стран ближнего зарубежья принимает участие в фестивале «Мой Пушкин»

Гостей и участников Всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» принимает сегодня, 11 октября, Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, заявки на участие в традиционном фестивале в нынешнем году прислали 15 творческих делегаций из девяти регионов России: из Москвы, из Мурманской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Псковской, Рязанской областей и из Ставропольского края, - всего более 120 человек. Кроме того, фестиваль проходит с международным участием (в дистанционном формате). «Например, Сюн Хунбин из Гуанчжоу (КНР) увлекается цифровым искусством, на конкурс он представил работы "Молодой Александр Пушкин", - рассказала руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. - Для участия в номинации "Литературное творчество" пришли работы из Таджикистана и Казахстана. Номинация "Художественное слово" собрала представителей из Таджикистана, Казахстана, Франции. Так же в конкурсе примут участие юные музыканты из Индии, Таджикистана и Республики Беларусь. Всего на фестиваль поступило 25 заявок из-за рубежа».

Подростки и молодёжь в рамках фестиваля «Мой Пушкин» будут соревноваться в семи номинациях: «Художественное слово», «Исследовательская и реконструкторская деятельность», «Литературное творчество», «Иллюстраторы», «Хореография», «Инструментальная», «Театр».

Церемония открытия фестиваля пройдет в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) уже завтра, 12 октября. Начнут её в 15.30. Сегодня же конкурсанты из разных городов России отправятся на специально подготовленные для них экскурсии по музею-заповеднику «Михайловское», поднимутся к могиле поэта в Святогорском монастыре.

Напомним, что учредителями фестиваля являются Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, псковский Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье».