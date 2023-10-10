Культура

Около 13 тысяч человек посетили выставку «Изборский хоровод»

Около 13 тысяч человек посетили выставку народного костюма «Изборский хоровод», которая открылась 9 июня в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Благодаря межмузейному сотрудничеству на выставке было представлено более 30 костюмов из разных регионов и республик: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской области, Костромы, Карелии и Татарстана.

Дополняли экспозицию яркие произведения русской живописи. Они не только продолжали знакомство зрителей с народным костюмом, но и помогали ближе познакомиться с традициями и бытом его обладателя.

Это четвертый проект в новом выставочном зале, строительство которого осуществлено при поддержке ПАО «Транснефть», министерства культуры Российской Федерации и правительства Псковской области.