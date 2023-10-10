Культура

Игорь Шаймарданов проиллюстрировал «Евгения Онегина»

Новое издание «Евгения Онегина» с кратким комментарием к пушкинскому тексту могут теперь увезти с собой из Пушкинского заповедника его гости. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, разъяснения слов и выражений, которые могут оказаться непонятными современному читателю, для новой книги сделал Леонид Рожников. А проиллюстрировал строфы романа в стихах давний друг и соратник музея-заповедника «Михайловское», театральный художник Игорь Шаймарданов, чьи работы во множестве есть в фондах музея-заповедника и активно экспонируются как на выставках по региону, так и за его пределами.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Новую книжку издали в Москве тиражом в 5 000 экземпляров. Рассчитана она на самый широкий круг читателей, но, как предполагают в музее, полезнее всего будет для школьников, изучающих «Онегина» в рамках школьной программы.

Напомним, что Игорь Шаймарданов, художник, которого равно считают своим и Санкт-Петербург, и псковское Любятово, и пушкинское «Михайловское», не впервые иллюстрирует книги со стихами и прозой А.С. Пушкина. В разные годы в его художественном прочтении силами в свет выходили «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и «Стихи, написанные в Михайловском» — собственными силами или при содействии Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Для тех же, кому недостаточно краткого комментария к «Онегину», в «Михайловском» найдётся и ещё одна книга, также подготовленная Леонидом Рожниковым — с подробными пояснениями и множеством иллюстрирующих их фотографий, на которых запечатлены экспонаты из фондов разных российских музеев и репродукции из научных и старинных изданий.