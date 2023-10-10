Культура

Фонд псковского музея пополнился уникальными вещами конца XIX века

На прошлой неделе в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова прошла встреча с Александром Крийтом. Он передал в фонд музея бесценные вещи конца XIX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В дар музея переданы сани и счёты, сделанные руками его отца, приспособление для очесывания льна фирмы Людвиг Косслер конца XIX века, сундук, привезенный дедом Карлом в 1890 году, домотканые половики, корзины. Эти предметы принадлежали его семье, которая приехала на псковскую землю еще до революции.

«Судя по эти вещам можно сделать вывод, что в Плюсском районе жила удивительно большая, дружная и трудолюбивая семья. Предметы станут отличным дополнением к экспозиции, которая рассказывает о хозяйственной жизни усадьбы. Выражаем огромную благодарность Александру Вольдемаровичу за подарки!» – рассказала заведующая музеем-усадьбой Н.А. Римского-Корсакова Ольга Жуковская.

В пресс-службе отметили, что музей-усадьба находится в Плюсском районе и представляет собой уголок чудесной русской природы, неразрывно связанный с жизнью и творчеством Н. А. Римского-Корсакова - одного из гениев русской культуры XIX-XX в.