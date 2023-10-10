Культура

Заключительный концерт органной музыки сезона-2023 пройдет в Печорах 15 октября

Заключительный концерт органной и вокальной музыки сезона-2023 состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 15 октября в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами концерта

Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов Эдуард Банько (тенор, Псков), Дина Ихина (орган, Печоры-Псков), Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).

В программе: И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, С. Франк, А. Страделла, А. Брукнер, Х. Кушнарев, Л. Вьерн.

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным!» - отметили организаторы.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.