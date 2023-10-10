Культура

Псковский музей расскажет школьникам о православной культуре

К началу нового учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Например, абонемент «Азы православной культуры» познакомит школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства.

Он включает в себя следующие занятия: