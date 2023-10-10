Псковский музей расскажет школьникам о православной культуре

К началу нового учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: Псковский музей-заповедник
Например, абонемент «Азы православной культуры» познакомит школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства.
Он включает в себя следующие занятия:
- «Православный храм» - на занятии дети познакомятся с архитектурной традицией церковного строительства на Руси и особенностями псковской архитектурной школы. Школьники также узнают историю псковского храма, где будет проводиться занятие (церковь святого Николая Мирликийского чудотворца (со Усохи) / церковь святого Василия Великого (на Горке) /церковь святой Анастасии Узорешительницы).
- «Что такое икона?» - занятие посвящено истории появления и традиции почитания икон на Руси.
- «Двунадесятые праздники» - на занятии ребята узнают об истории и православной традиции главных христианских праздников. Дети познакомятся с иконами, воплотившими основные евангельские события христианской истории.
- «Праздник праздников, торжество из торжеств» - в ходе программы ребята узнают о традициях празднования Пасхи Христовой через иконографический текст на псковской иконе.