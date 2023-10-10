Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с автором-исполнителем Александром Петровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в студию придет автор-исполнитель Александр Б@р@д@ Петров. В прошлом году он начал вести стихотворные подкасты, а сегодня расскажет о проекте «Радио 79»: почему именно 79 и как пришла идея читать стихи под музыкальное сопровождение.

Также ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ним в целом о музыке и о съемках в кино. И, конечно же, Александр Б@р@д@ исполнит несколько своих произведений.