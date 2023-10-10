Культура

Конкурсные программы всероссийского фестиваля «Мой Пушкин» проходят в «Михайловском»

Практически все сколько-нибудь просторные помещения в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» предоставлены конкурсантам Всероссийского (с международным участием) творческого фестиваля «Мой Пушкин». Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, чтецы демонстрируют своё искусство в малом («Синем») зале центра, юных исследователей «поселили» в Зале президиума, соревнующихся в номинации «Литературное творчество» можно найти в зале научной библиотеки музея-заповедника, участники танцевальных, театральных и музыкальных коллективов с утра репетируют в большом концертно-театральном («Красном») зале, в фойе которого сейчас обитают молодые иллюстраторы.

В состав жюри фестиваля, сообщили в «Михайловском», вошли деятели культуры из обеих российских столиц и Псковской области. Среди них, например, старший научный сотрудник отдела пушкиноведения ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома), кандидат филологических наук Алексей Балакин; заведующая отделом развивающих программ Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Мальгина; поэт, критик, член Союза писателей России организатор литературных фестивалей «Молодой Пушкин» в Москве и «Великое русское слово» (имени Анны Ахматовой) в Петербурге Елена Иванова, режиссер-постановщик московского «Электротеатра К.С. Станиславского» Ольга Великанова, многие другие. Музей-заповедник «Михайловское» в этой команде представляет профессиональный художник, научный сотрудник мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» Наталья Аксёнова. Кроме того, в разном качестве в работе фестиваля принимают участие научные сотрудники и специалисты из различных подразделений и отделов Пушкинского заповедника.

Завершится сегодняшний фестивальный день поэтическим вечером «Рифма, звучная подруга…».

Напомним, что учредителями Всероссийского (с международным участием) творческого фестиваля «Мой Пушкин» являются Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, псковский Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье».