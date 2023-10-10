Культура

Георгий Василевич — участникам конкурса «Чернильница»: Поэт всегда пишет свою судьбу

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 13 октября, принимали творческую молодёжь — участников псковского городского конкурса «Чернильница». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, который является партнёром проекта, гости побывали на специальной экскурсии в мемориальной усадьбе «Михайловское» и заехали в «Пушкинскую деревню» в Бугрово.

Фото: Мария Каменская, Псковский городской молодёжный центр

В Научно-культурном центре Пушкинского заповедника визитёров ждал «Литературный полдник» — свободная беседа с директором музея Георгием Василевичем и небольшая поэтическая презентация, где самые смелые из участников проекта читали стихи: Пушкина, Жуковского (одного из литературных учителей юного Александра — в память о том, что нынешний год в России объявлен годом педагога и наставника) и, конечно, собственные.

«На вопрос Георгия Николаевича — из числа так называемых "детских", то есть, по сути, самых сложных вопросов: зачем сегодня пишут стихии? — его собеседники отвечали по-разному», - отметили в музее. «Поэт всегда пишет свою судьбу: и своё будущее, и донос на самого себя, и счастье, и несчастье», — предупредил Георгий Василевич своих гостей, подтверждая этот тезис пушкинским примером. «В этом и есть самая большая сложность литературного труда. Если вы пишете хорошие стихи, вы неизбежно становитесь заложниками этих стихов, и они диктуют вам ваш будущий путь. Если плохие — проваливаетесь в болото, обманывая, прежде всего, самих себя…» — сказал Георгий Василевич.

Найти себя в жизни и в творчестве пожелал участникам конкурса «Чернильница» директор «Михайловского». Молодые люди, в свою очередь, подарили ему сборник с конкурсными работами 2022 года, а ещё пообещали непременно привезти в Святогорье и книгу, которую подготовят по итогам «Чернильницы»-2023.

Напомним, что проект «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторы — МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».