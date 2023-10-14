Культура

Покровские вечорки для молодёжи пройдут в Пскове на этой неделе

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в Покровских вечорках – молодёжных посиделках с песнями, играми и танцами, которые смогут объединить девушек и юношей города и познакомить их с традициями праздника Покрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов мероприятия. Так, молодые люди смогут познакомиться с деятельностью творческой мастерской «Истоки» Социально-культурного центра «Троицкий». Приглашённые гости проведут показ костюмов, а также расскажут об истории их создания и особенностях.

Также в рамках мероприятия выступят представители АНО «Чудо-мир», которые расскажут о традиционных формах совместного времяпровождения молодёжи и о том, как эти традиции можно использовать в современной жизни.

Мероприятие состоится 21 октября по адресу: улица Максима Горького, 15 (молодёжный центр), начало – в 16:00. Чтобы попасть на событие, необходимо записаться через сообщения группы Духовно-нравственного направления.