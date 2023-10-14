Культура

Юные художники Псковской области прошли обучение у известных российских живописцев и графиков

В проекте «Школа художников» приняли участие 60 юных художников. Мероприятие прошло в Пскове, Пушкинских Горах и Изборске. Благодаря проекту начинающие художники смогли поработать на пленэре бок о бок с ведущими российскими живописцами и графиками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На протяжении семи дней — с 10 по 16 октября — проходили открытые пленэрные сессии, мастер-классы по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. С участниками «Школы художников» из Пскова, Великих Лук, Новоржева, Пушкинских Гор, Бежаниц, Себежа и Локни работали ведущие российские мастера. В качестве руководителей пленэрной практики выступили: Александр Некрасов и Александр Бихтер (Санкт-Петербург), Константин Зинин (Псков), Александр Гофман (Гатчина).

Так, например, основатель и руководитель музея «Царскосельская коллекция» и Мастерской живописи, художник и исследователь Александр Некрасов провел разбор внутренней структуры живописного произведения на примере образцов классического искусства, познакомил участников мастер-класса с принципами организации художественного пространства.

С техникой гравировки на стекле, принципами нанесения рисунка на своем практическом занятии познакомила ребят художник-график, мастер художественной гравировки, педагог, член Союза художников России Марина Логинова (Санкт-Петербург). Участники мастер-класса, многие из которых впервые работали со стеклом, получили возможность преобразить поверхность изделий, нанеся на них орнамент, надпись или рисунок и создать свое уникальное художественное произведение.

Мастер-класс псковского художника-графика, члена Союза художников России, участника творческого объединения «Псков-Арт» Дмитрия Яблочкина был посвящен искусству печатной графики (эстампа). Начинающие художники узнали о многообразии техник печатной графики, попробовали свои силы в линогравюре или гравюре на картоне и по своему эскизу создали авторский эстамп.

По итогам проекта в конце октября в Пскове планируется организация коллективной художественной выставки.

Школа художников была организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») программы комплексного развития молодежной политики Псковской области.