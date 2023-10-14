Культура

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с гендиректором Псковского музея-заповедника

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ней о месте и роли Псковского музея в общественной жизни региона, об итогах летнего сезона и дальнейших планах. Какое событие этого лета стало самым ярким? Какая судьба ждет совместные проекты Псковского музея-заповедника и Псковской епархии после ухода митрополита Тихона? Когда вновь откроют Кузнечный двор, а Анастасьевскую часовню перенесут подальше от моста? Насколько востребованы филиалы Псковского музея? Есть ли перспективы у международного сотрудничества музея в текущей реальности?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.