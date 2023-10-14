Культура

Около пяти тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник по Пушкинской карте в прошлом году

Около пяти тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник по Пушкинской карте в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы всегда заботились о том, что о нас скажут иностранцы, много ли приедет иностранных гостей. Приедет ли Москва, какие-то центральные города, но со временем мне стало ясно, что музей существует для того, чтобы формировать личность, особенно молодежи, и именно в том месте, где она живет. Потому что музей - это совершенно необыкновенное пространство. Как сказал известный писатель – место благословенное, где говорят экспонаты, документы и где человек может обрести для себя понимание, где он живет, а может быть и ответить на совершенно невероятный вопрос – для чего он живет? И то, что среди наших посетителей очень много местного населения, это молодежь и студенчество, укрепляет меня в этой мысли», - рассказала Светлана Мельникова.

Также гостья студии отметила, что только по Пушкинской карте музей посетили около пяти тысяч человек.

«По Пушкинской карте идут в основном местные ребята, у нас очень доступные цены, и цифры минувшего года показали, что только по Пушкинской карте 5 тысяч человек - это очень хороший результат. И программы, которые идут в Поганкиных палатах, в палатах Постникова и в новых палатах у Сокольей башни мы понимаем, что это местное население, и мы посчитали, 35 школ уже у нас вращаются в этом пространстве, но есть и приезжие, не только псковские», – поделилась гендиректор музея.