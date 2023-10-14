Около пяти тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник по Пушкинской карте в прошлом году

Около пяти тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник по Пушкинской карте в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Также гостья студии отметила, что только по Пушкинской карте музей посетили около пяти тысяч человек.
«По Пушкинской карте идут в основном местные ребята, у нас очень доступные цены, и цифры минувшего года показали, что только по Пушкинской карте 5 тысяч человек - это очень хороший результат. И программы, которые идут в Поганкиных палатах, в палатах Постникова и в новых палатах у Сокольей башни мы понимаем, что это местное население, и мы посчитали, 35 школ уже у нас вращаются в этом пространстве, но есть и приезжие, не только псковские», – поделилась гендиректор музея.