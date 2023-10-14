Культура

Власьевскую башню полностью передали Псковскому музею-заповеднику

Власьевскую башню полностью передали Псковскому музею-заповеднику. Об этом сообщила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Когда я приехала и столкнулась с вопросом Власьевской башни, то была очень удивлена, что два этажа - музейные, а три - не музейные. Памятник должен находится в одних руках. Условно – мы заказываем проект реставрации, а часть находится не во владении музея», – рассказала Наталья Мельникова.

Она отметила, что сейчас объект передан музею-заповеднику. «Мы обратились в Росимущество и получили согласие. В настоящий момент весь объект передан музею-заповеднику. А дальше начинается вопрос: как мы будем выстраивать отношения с владельцем ресторана, который там находится? Потому что есть жесткое законодательство, которое устанавливает рамки работ на памятнике», – отметила гостья студии.

Власьевская башня — одна из сохранившихся оборонительных башен Пскова, была возведена в XV веке. Имеет высокий шатёр и смотровой чердак. Защищала линию крепостных стен у спуска к реке Великой.