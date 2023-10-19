Культура

Пистолеты с русалками и клинки из моржовой кости: эксклюзивная выставка оружия открылась в псковском музее

Охотничьи ружья ручной работы, наградные шпаги и клинки с рукоятью из моржовой кости — все эти и другие редкие экспонаты можно увидеть на выставке «Блеск стали», развернувшейся в Псковском музее-заповеднике.

Большинство из них — редкость для разоренного множественными войнами Псковского края, и их ненадолго привезли на показ из Суздальских земель. Есть и ценности, которые конфисковали у контрабандистов псковские таможенники.

Какие невероятные открытия ожидают гостей уникальной выставки, узнавал корреспондент «МК в Пскове».