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Культура

Пистолеты с русалками и клинки из моржовой кости: эксклюзивная выставка оружия открылась в псковском музее

19.10.2023 16:29|ПсковКомментариев: 0

Охотничьи ружья ручной работы, наградные шпаги и клинки с рукоятью из моржовой кости — все эти и другие редкие экспонаты можно увидеть на выставке «Блеск стали», развернувшейся в Псковском музее-заповеднике.

Пистолеты с русалками и клинки из моржовой кости: эксклюзивная выставка оружия открылась в псковском музее

Большинство из них — редкость для разоренного множественными войнами Псковского края, и их ненадолго привезли на показ из Суздальских земель. Есть и ценности, которые конфисковали у контрабандистов псковские таможенники.

Какие невероятные открытия ожидают гостей уникальной выставки, узнавал корреспондент «МК в Пскове».

Теги: #Псковский музей-заповедник #МК в Пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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